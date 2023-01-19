Apple представила умную колонку

Apple анонсировала новое поколение умной колонки HomePod с улучшенным звуком

Компания Apple представила второе поколение умной колонки HomePod. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Визуально новая версия девайса не отличается от колонки первого поколения. Она имеет цилиндрическую форму, тканевый корпус, сенсорную поверхность с подсветкой для управления функциями устройства. HomePod 2 получила один низкочастотный и пять высокочастотных динамиков.

Анонсированное устройство оснащено чипом S7, колонка поддерживает работу с голосовым помощником Siri. В компании заявили, что смарт-девайс отличается более улучшенным звуком, чем оригинальная колонка: «HomePod обеспечивает невероятное качество звука с богатыми глубокими басами и потрясающими высокими частотами».

Также аппарат поддерживает стандарт Matter для подключения к устройствам умного дома. Разработчики уточнили, что колонка имеет функцию распознавания звуков — так, она может «услышать» дверной звонок или сигнал пожарной сигнализации и уведомить об этом пользователя. Стоимость HomePod второго поколения составит 299 долларов или около 20 тысяч рублей. Продажи начнутся 3 февраля.

Первое поколение колонки HomePod было анонсировано в июне 2017 года. Девайс поступил в продажу в ряде стран в январе 2018 года по цене 349 долларов.