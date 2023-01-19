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16:50, 19 января 2023Мир

Лондон поставит Киеву несколько сотен ракет

Министр обороны Британии Уоллес заявил, что Лондон поставит Киеву 600 ракет Brimstone

Фото: Shutterstock

Лондон планирует поставить Киеву несколько сотен ракет, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на военной базе в Тапе в Эстонии. Его слова приводит Reuters.

«Я могу сказать, что мы также собираемся отправить еще 600 ракет Brimstone на театр военных действий, которые будут невероятно важны для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя», — сказал глава ведомства.

Ранее шведские власти решили выделить украинской стороне дополнительную военную помощь. Правительство страны направит Киеву самоходные артиллерийские установки (САУ) Archer, а также несколько десятков боевых машин пехоты (БМП) Type 90.

До этого во Франции задумались о поставках Киеву собственных танков Leclerc. Отмечается, что власти еще не согласовали этот шаг.

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Виктория Кондратьева
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