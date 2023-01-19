Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:23, 19 января 2023Мир

Британцы начали массово отказываться идти в армию из-за Украины

Daily Mail: число новобранцев в ВС Великобритании резко снизилось из-за помощи Украине
Британский король Карл III и военные

Британский король Карл III и военные. Фото: Adrian Dennis / Reuters

Британцы массово отказываются идти в армию из-за ситуации, сложившейся на Украине, пишет Daily Mail.

По данным издания, число новобранцев в британской армии с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года составило 29,8 процента или 5090 человек. Издание отметило, что 2400 человек за год оставили службу. Число увольнений по сравнению с 2021-м выросло на 17 процентов.

«Особую тревогу вызывает резкое снижение числа мужчин и женщин, начавших базовую подготовку в армии, во флоте и в военно-воздушных силах», — пишет издание. Журналисты связали тенденцию с заявлениями командования о том, что Вооруженные силы (ВС) Великобритании станут слабее после передачи Украине такого количества военной техники.

Авторы отметили, что к 2025 году численность военных сократится до наименьшего размера со времен наполеоновских войн. Они предположили, что в армии будут состоять 73 тысяч солдат.

Ранее обозреватель The Times Макс Хастингс заявил, что британская армия пострадала из-за военной помощи Украине и унизительных поражений в Ираке и Афганистане.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Администрация Байдена заявила о готовности помочь Украине для удара по Крыму
Белый дом счел оскорбительным сравнение Лавровым действий США и Гитлера
Британцы начали массово отказываться идти в армию из-за Украины
В России оценили заявление Украины о «корейском сценарии»
Украинские школьники затравили польского учителя
Выглядящая на 25 лет 44-летняя женщина раскрыла секреты своей красоты
В США прокомментировали шансы Украины на победу
Дипломат связал назначение постпреда России в ЕС с готовностью Европы к диалогу
Военный аналитик предрек НАТО поражение
В постпредстве РФ при ЕС заявили о желании Брюсселя сохранить контакты с Москвой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.