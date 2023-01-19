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09:33, 19 января 2023Забота о себе

Раскрыта связь между близостью телефона к кровати и качеством сна

Врач Доронин: близость мобильного телефона к кровати значительно ухудшает качество сна

Фото: Shutterstock

Близость мобильного телефона к кровати значительно ухудшает качество ночного отдыха и приводит к частым пробуждениям, заявил врач-онколог Леонид Доронин. Связь гаджетов и качества сна он раскрыл в своем Telegram-канале «Записки врача».

Доронин сослался на исследования, согласно которым тенденция класть телефон рядом с кроватью, негативно влияет на сон. Он станет коротким, неглубоким и будет сопровождаться периодическими пробуждениями. В итоге из-за плохого ночного отдыха уже в начале дня человек будет чувствовать себя разбитым и обессиленным.

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По словам Доронина, результаты различных опросов показали, что примерно половина респондентов спит рядом со своими смартфонами. Врач рекомендовал отказаться от этой привычки и перед отходом ко сну оставлять телефон подальше от кровати, а лучше в другой комнате. По его мнению, благодаря этому качество ночного отдыха примерно за месяц нормализуется.

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Наталья Обрядина
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