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11:29, 19 января 2023Наука и техника

Названы сроки передачи ВМФ России «Евгения Горигледжана»

ТАСС: судно «Евгений Горигледжан» передадут ВМФ России в феврале

Фото: Telegram-канал АО «ПСЗ «Янтарь»

Океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России в феврале. Сроки передачи корабля со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе назвал ТАСС.

«Передача корабля "Евгений Горигледжан", построенного для Главного управления глубоководных исследований Минобороны, запланирована после ревизии в феврале этого года», — сказал собеседник.

В июле ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщал, что «Евгений Горигледжан», который построили на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), могут передать Минобороны России в конце сентября.

В июне источник ТАСС утверждал, что корабль передадут заказчику ко Дню ВМФ, который отмечается 31 июля.

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Иван Потапов
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