Названы сроки передачи ВМФ России «Евгения Горигледжана»

ТАСС: судно «Евгений Горигледжан» передадут ВМФ России в феврале

Океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России в феврале. Сроки передачи корабля со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе назвал ТАСС.

«Передача корабля "Евгений Горигледжан", построенного для Главного управления глубоководных исследований Минобороны, запланирована после ревизии в феврале этого года», — сказал собеседник.

В июле ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщал, что «Евгений Горигледжан», который построили на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), могут передать Минобороны России в конце сентября.

В июне источник ТАСС утверждал, что корабль передадут заказчику ко Дню ВМФ, который отмечается 31 июля.