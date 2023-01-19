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14:17, 19 января 2023Мир

Дуда оценил условия для переговоров России и Украины

Президент Польши Дуда заявил об отсутствии условий для переговоров России и Украины

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Конфликт на Украине завершится за столом переговоров. Такое развитие ситуации предрек президент Польши Анджей Дуда на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, его слова приводит ТАСС.

При этом глава польского государства оценил возможность переговоров в ближайшее время как маловероятную. «Рано или поздно стороны так или иначе склонят сесть за стол переговоров, но какими будут условия, сложно сказать точно. Одно ясно — сегодня этих условий нет», — высказался он.

Дуда подчеркнул, что все войны обычно завершаются за столом переговоров, таков порядок вещей.

Ранее Дуда выразил протест русскому миру со стороны Варшавы. По словам польского лидера, его государство было разделено 123 года, части Польши находились «под царской властью», поэтому сейчас в Варшаве прекрасно понимают, что происходит, и вынуждены защищаться.

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Виктория Кондратьева
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