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07:00, 19 января 2023Забота о себе

Врач оценила влияние гаджетов на сексуальное здоровье

Гинеколог Торосян: привычка ставить ноутбук на колени снижает подвижность сперматозоидов

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock

Привычка ставить ноутбук на колени приводит к перегреву половых органов, что, в свою очередь, снижает подвижность и жизнеспособность сперматозоидов, заявила Арпине Торосян, акушер-гинеколог, репродуктолог Института репродуктивной медицины REMEDI. В беседе с «Лентой.ру» она оценила влияние современных гаджетов на сексуальное здоровье людей.

Торосян сообщила, однозначного мнения о влиянии гаджетов на сексуальное здоровье нет. Тем не менее, сложно не согласиться, что внешняя среда воздействует на человека, и мобильные телефоны и прочие гаджеты в том числе. Последние исследования показывают, что качество спермограммы у мужчин ухудшилось в десять раз, а способность к деторождению сократилась в два раза.

Лучше заблаговременно снизить негативные последствия появления гаджетов в нашей жизни и не носить мобильные телефоны в карманах брюк, толстовок и рубашек. Также рекомендуется не ставить ноутбуки на колени: помимо электромагнитного излучения, они излучают тепло, из-за которого происходит перегрев половых органов, что, в свою очередь, снижает подвижность и жизнеспособность сперматозоидов

Арпине ТоросянАкушер-гинеколог, репродуктолог Института репродуктивной медицины REMEDI
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Гинеколог добавила, что не случится ничего страшного, если посидеть с ноутбуком на коленях 20 минут один раз в неделю. Опасность для репродуктивной функции возникает, когда это становится привычкой.

По словам Торосян, гаджеты способны навредить не только сексуальному здоровью мужчин, но и женщин. «В наши дни климакс начинается намного раньше, чем 20 лет назад. Это может быть также связано с внешними факторами, в том числе с электромагнитными волнами, излучаемыми мобильными телефонами, планшетами и ноутбуками», – подытожила врач.

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Наталья Обрядина
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