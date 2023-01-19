Врач предупредил о возможности спутать грипп с усталостью или головной болью

Терапевт Рябков заявил, что грипп можно спутать с усталостью или головной болью

Заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков в беседе с Ura.ru рассказал, что в ряде случаев заболевший гриппом человек может не знать о наличии у него вируса, спутав его с обычной усталостью или головной болью.

«При легком течении гриппа температура пациента может остаться нормальной или подняться незначительно, не превышая 38 градусов», — заявил специалист.

Врач отметил, что в этом случае симптомы интоксикации могут оказаться слабо выраженными, либо вовсе отсутствовать. По его словам, у гриппа есть свои особенности — сильный сухой кашель, боли в груди, тошнота, увеличение температуры тела до 40 градусов и выше, головная боль, головокружение, слабость, а также сонливость. В случае тяжелого течения гриппа человек может столкнуться со спутанностью сознания или судорогами, добавил Рябков.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что у переболевшего гриппом человека могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания. Так называемая иммунодепрессия, по его словам, может продолжаться после гриппа несколько месяцев.