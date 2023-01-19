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15:01, 19 января 2023Россия

Аксенов словами о пятачке и копытцах отреагировал на просьбу Киева об оружии

Глава Крыма Аксенов словами о пятачке и копытцах отреагировал на просьбу Киева об оружии
СюжетСанкции против России:

Фото: Pavel Rebrov / Reuters

Поставляемое Западом вооружение не поможет Украине «влезть в Крым своим пятачком и положить на (...) стол свои свиные копытца». Такими словами глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского к странам Запада о новых поставках вооружения. Высказывание Аксенова опубликовано в Telegram-канале политика.

Он добавил, что в Крыму нет ничего украинского, так как все, что есть на полуострове, принадлежит России по праву и по справедливости. По словам Аксенова, в случае попытки Украины вернуть Крым, Киев ждут большие потери в живой силе и территориях.

«Результатом таких попыток может быть только одно: потеря бывшей Украиной новых территорий в дополнение к уже утраченным и появление на украинских кладбищах тысяч новых могил», — заявил он.

В декабре 2022 года глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о планах Киева вернуть Крым в 2023 году. По его мнению, следующий год станет решающим для страны.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного на полуострове референдума. В том же году США, страны ЕС и некоторые другие государства ввели против России санкции. Киев считает территорию полуострова аннексированной. Российские власти отвергают эти обвинения.

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Марк Леонов
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