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21:37, 19 января 2023Мир

Литва передаст Украине зенитные установки и два вертолета на 125 миллионов евро

Литва передаст Украине десятки зенитных установок L-70 и два вертолета Ми-8 на €125 млн

Фото: Oswaldo Rivas / Reuters

Власти Литвы объявили о новом пакете помощи Киеву. Соответствующее заявление сделал министр обороны республики Арвидас Анушаускас в своем Twitter-аккаунте.

«У меня хорошие новости для Украины», — говорится в сообщении. По его словам, Литва передаст десятки зенитных установок L-70, боеприпасы и два вертолета Ми-8. Общая стоимость пакета составит около 125 миллионов евро, уточнил он.

Ранее командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис призвал не отправлять на Украину сразу много танков. «Все время есть технические проблемы, я бы назвал две основные: нельзя сразу давать большое количество танков, потому что сначала надо обучить. Говоря о танках как о средстве — украинская армия до сих пор не использовала ни одного танка такого типа», — сказал он.

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Марина Совина
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