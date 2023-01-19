Мэр Днепра назвал крещенские купания безобразием и разрешил жителям утопиться

Мэр Днепра Филатов заявил, что крещенских купаний не будет, назвав традицию безобразием

Городские власти не будут организовывать места для крещенских купаний, заявил мэр Днепра Борис Филатов в Telegram, назвав традицию безобразием. При этом он отметил, что по своему усмотрению люди могут делать все, что хотят.

«Надеюсь, что хоть сегодня мы это безобразие не увидим. Напоминаю, что в этом году город не занимается местами для ныряния. По собственному усмотрению делайте, что хотите. Можете хоть утопиться», — написал Филатов.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев закончит эру «двоецерковности», в стране останется одна православная церковь, а ее обряды будут проводиться лишь на украинском языке.