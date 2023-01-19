Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:52, 19 января 2023Бывший СССР

Мэр Днепра назвал крещенские купания безобразием и разрешил жителям утопиться

Мэр Днепра Филатов заявил, что крещенских купаний не будет, назвав традицию безобразием

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Городские власти не будут организовывать места для крещенских купаний, заявил мэр Днепра Борис Филатов в Telegram, назвав традицию безобразием. При этом он отметил, что по своему усмотрению люди могут делать все, что хотят.

«Надеюсь, что хоть сегодня мы это безобразие не увидим. Напоминаю, что в этом году город не занимается местами для ныряния. По собственному усмотрению делайте, что хотите. Можете хоть утопиться», — написал Филатов.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев закончит эру «двоецерковности», в стране останется одна православная церковь, а ее обряды будут проводиться лишь на украинском языке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В Крыму предостерегли Киев от удара по полуострову американским вооружением
Макрон заявил о беспрецедентном кризисе в Европе из-за Украины
Российский мэр разбил Lexus из-за ямы на дороге в своем городе
Худеющим назвали способ избежать срывов на диете
Российский чиновник лишился 100 тысяч рублей из-за плохих дорог
Названа сложность для ВСУ в случае поставок французских танков
Литва создаст новую дивизию к 2030 году
В Германии заявили о победе над зависимостью от российских нефти и газа
МИД России отреагировал на требование Еврейского конгресса об извинениях Лаврова
Названы сроки передачи ВМФ России «Евгения Горигледжана»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.