Президент Хорватии отреагировал на критику после похвалы его позиции от Лаврова

Президент Хорватии Миланович заявил, что «был холоден» с Лавровым во время общения с ним

Президент Хорватии Зоран Миланович отреагировал на критику в свой адрес, вызванную похвалой со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова его позиции по участию НАТО в конфликте на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Хорватский лидер подчеркнул, что разговаривал с Лавровым лишь однажды и был с ним холоден. «Однажды я познакомился с ним. Тогда мы разговаривали полчаса, и я был по отношению к нему холоден, как и всегда в отношениях с русскими надо быть осторожным», — заявил Миланович.

Помимо этого, президент вновь раскритиковал поставки вооружений НАТО на Украину, указав, что таким образом Североатлантический альянс «участвует и не участвует в конфликте». По его словам, пытаться урегулировать украинский кризис необходимо в Москве и Вашингтоне, где все и началось. «Мы имеем дело со страной, которая не может себе позволить проиграть войну — Россией, ядерной силой высшей категории», — отметил Миланович.

Ранее президент Хорватии заявил, что с помощью украинцев Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России. Он также подчеркнул, что не видит конечной цели санкций в отношении Москвы.