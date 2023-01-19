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21:38, 19 января 2023Мир

Президент Хорватии отреагировал на критику после похвалы его позиции от Лаврова

Президент Хорватии Миланович заявил, что «был холоден» с Лавровым во время общения с ним
СюжетРоссия и НАТО:
Зоран Миланович

Зоран Миланович. Фото: M. Popow via www.imago-images.de / Globallookpress.com

Президент Хорватии Зоран Миланович отреагировал на критику в свой адрес, вызванную похвалой со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова его позиции по участию НАТО в конфликте на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Хорватский лидер подчеркнул, что разговаривал с Лавровым лишь однажды и был с ним холоден. «Однажды я познакомился с ним. Тогда мы разговаривали полчаса, и я был по отношению к нему холоден, как и всегда в отношениях с русскими надо быть осторожным», — заявил Миланович.

Помимо этого, президент вновь раскритиковал поставки вооружений НАТО на Украину, указав, что таким образом Североатлантический альянс «участвует и не участвует в конфликте». По его словам, пытаться урегулировать украинский кризис необходимо в Москве и Вашингтоне, где все и началось. «Мы имеем дело со страной, которая не может себе позволить проиграть войну — Россией, ядерной силой высшей категории», — отметил Миланович.

Ранее президент Хорватии заявил, что с помощью украинцев Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России. Он также подчеркнул, что не видит конечной цели санкций в отношении Москвы.

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Варвара Кузьмина
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