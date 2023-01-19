Белый дом счел оскорбительным сравнение Лавровым действий США и Гитлера

Белый дом назвал оскорбительным сравнение Лавровым шагов США с действиями Гитлера

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что слова главы МИД России Сергея Лаврова, который сравнил действия США по созданию коалиции западных стран против России с действиями Наполеона и Адольфа Гитлера, являются оскорбительными, сообщает ТАСС.

Он заверил, что Запад не стремится решить так называемый «русский вопрос», угрожая праву России на существование. По мнению представителя американской администрации, своим сравнением шагов США с действиями Гитлера российский министр преподнес сложившуюся ситуацию в оскорбительном ключе. При этом Кирби отметил, что США вместе с партнерами планируют и дальше направлять Украине военную помощь.

Ранее Лавров рассказал, что Москва считает, что Вашингтон взял курс на диктат в международных вопросах и не позволяют принимать какие-либо решения без своего ведома. Он обвинил США в ведении войны против России и в желании «решить русский вопрос» так же, как Гитлер хотел решить еврейский.