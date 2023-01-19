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21:34, 19 января 2023Россия

Минфин предложил продлить запрет на вывоз лома и отходов драгметаллов

Минфин предложил продлить на полгода запрет на вывоз лома и отходов драгоценных металлов

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Министерство финансов РФ предложило продлить действующий запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до 31 августа 2023 года. Соответствующая информация появилась на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект предлагает с 1 марта 2023 года по 31 августа 2023 года включительно установить временный запрет на вывоз из России отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами. Также в документе упоминается лом электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгметаллов. Отмечается, что они вляются существенно важными для внутреннего рынка России.

Такой временный запрет действует и в настоящее время. Он был введен правительством с 31 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года. Ранее он также вводился на период с 1 февраля по 31 июля 2022-го.

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Екатерина Подвигина
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