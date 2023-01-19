Парламент Германии не смог проголосовать по отправке танков на Украину

Депутаты бундестага отказались голосовать по поставкам танков Leopard на Украину

Депутаты бундестага не смогли проголосовать по вопросу передачи танков Leopard в интересах Украины из-за того, что большинство членов парламента отказались голосовать и настояло на передаче проекта решения на рассмотрение профильных комитетов. Об этом сообщает агентство Reuters.

В документе предлагалось дать согласие на передачу танков Leopard 1 из запасов ФРГ или третьих стран, а также проработать вопрос по передаче Leopard 2 и подготовке экипажей Вооруженных сил Украины.

Ранее концерн Rheinmetall, входящий в военно-промышленный комплекс Германии, сообщил что готов передать Украине около ста танков в 2023 году. В их число войдут немецкие Leopard различных модификаций и британские Challenger 1. Сообщается, что помимо Leopard 2 в поставки войдут отремонтированные Leopard 1 и Challenger 1, которые планируется либо снять с хранения, либо приобрести у третьих стран.