Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:44, 19 января 2023Мир

Парламент Германии не смог проголосовать по отправке танков на Украину

Депутаты бундестага отказались голосовать по поставкам танков Leopard на Украину

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Депутаты бундестага не смогли проголосовать по вопросу передачи танков Leopard в интересах Украины из-за того, что большинство членов парламента отказались голосовать и настояло на передаче проекта решения на рассмотрение профильных комитетов. Об этом сообщает агентство Reuters.

В документе предлагалось дать согласие на передачу танков Leopard 1 из запасов ФРГ или третьих стран, а также проработать вопрос по передаче Leopard 2 и подготовке экипажей Вооруженных сил Украины.

Ранее концерн Rheinmetall, входящий в военно-промышленный комплекс Германии, сообщил что готов передать Украине около ста танков в 2023 году. В их число войдут немецкие Leopard различных модификаций и британские Challenger 1. Сообщается, что помимо Leopard 2 в поставки войдут отремонтированные Leopard 1 и Challenger 1, которые планируется либо снять с хранения, либо приобрести у третьих стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Пригожин решил «отдать победу» Венедиктову в суде из-за слов о ЧВК «Вагнер»
Актер сериала «Ладога» умер в 18 лет
Врач назвала способы побороть тягу к сладкому
Xiaomi протестировала свой электрокар при экстремальной температуре
В России утвердили положение о контроле за деятельностью иноагентов
Диетолог назвал девять полезных для здоровья фруктов и овощей
В Раду внесли закон о запрете Украинской православной церкви
Кипр начал лишать гражданства людей из антироссийского санкционного списка
В российском регионе полиция обнаружила в подвале жилого дома игорный клуб
Мясников посоветовал способ отучиться от соленой и жирной еды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.