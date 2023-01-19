Военный аналитик предрек НАТО поражение

Военный аналитик Насонов заявил о поражении стран НАТО, отдающих Киеву вооружения

Эксперт по безопасности, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов в беседе с Ura.ru предрек поддерживающим Киев странам НАТО поражение на фоне опустошения их арсеналов из-за военной помощи Украине. По его словам, в настоящее время они отдают Киеву все что могут, а также всячески стараются отвлечь российских военных.

Военный аналитик считает, что призывы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен направить Украине любое вооружение, которое они могут, говорит о том, что еще не переданного Киеву оружия осталось не так много, а если Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получат современную технику, то это приведет к серьезным проблемам на фронте. «Участие в этой ситуации стран НАТО говорит об их уже состоявшемся эмоциональном поражении», — заявил он.

Насонов добавил, что несмотря на то, что западные страны сами не вступают в прямое боестолкновение с Россией, однако размещают на границе боевые группы, которые ведут радиолокационные и другие виды разведки, отвлекая таким образом Москву от основного театра военных действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Запада и призвал их ускорить поставки оружия Украине. По его словам, в первую очередь Киеву требуются средства противоракетной обороны и танки.