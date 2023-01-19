Опубликованы кадры последствий обстрела российского хутора со стороны Украины

Губернатор Гладков показал кадры последствий обстрела Белгородского района со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры последствий обстрела Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие снимки в четверг, 19 января, он опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава российского региона уточнил, что в результате атаки жертв и пострадавших нет. Один из снарядов попал в корпус птицефабрики в районе хутора Церковный. По словам Гладкова, повреждена кровля, окна и забор.

Белгородская область попадает под обстрел уже третий раз за сутки. Утром ВСУ нанесли удар сразу по нескольким селам в районе Шебекинского городского округа. Позже под обстрел попало село Долгое.

По решению властей на территории региона из-за регулярных обстрелов действует «желтый» уровень террористической опасности.