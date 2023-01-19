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15:36, 19 января 2023Россия

Опубликованы кадры последствий обстрела российского хутора со стороны Украины

Губернатор Гладков показал кадры последствий обстрела Белгородского района со стороны ВСУ

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры последствий обстрела Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие снимки в четверг, 19 января, он опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава российского региона уточнил, что в результате атаки жертв и пострадавших нет. Один из снарядов попал в корпус птицефабрики в районе хутора Церковный. По словам Гладкова, повреждена кровля, окна и забор.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Белгородская область попадает под обстрел уже третий раз за сутки. Утром ВСУ нанесли удар сразу по нескольким селам в районе Шебекинского городского округа. Позже под обстрел попало село Долгое.

По решению властей на территории региона из-за регулярных обстрелов действует «желтый» уровень террористической опасности.

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Евгения Куликова
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