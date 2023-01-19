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12:39, 19 января 2023Россия

Появились кадры последствий обстрела российского села со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков показал кадры последствий обстрела села Долгое

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры последствий обстрела села Долгое со стороны Украины. Соответствующие снимки появились в его Telegram-канале.

Глава российского региона отметил, что в результате атаки никто не пострадал. «Снарядом разрушены комната и хозпостройка в частном домовладении, в котором никто не проживал», — написал он.

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Днем ранее, 18 января, Гладков сообщал, что над Красногвардейским районом Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

По решению властей на территории региона из-за регулярных обстрелов действует «желтый» уровень террористической опасности. 17 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды за день обстреляли регион.

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Евгения Куликова
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