Появились кадры последствий обстрела российского села со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков показал кадры последствий обстрела села Долгое

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры последствий обстрела села Долгое со стороны Украины. Соответствующие снимки появились в его Telegram-канале.

Глава российского региона отметил, что в результате атаки никто не пострадал. «Снарядом разрушены комната и хозпостройка в частном домовладении, в котором никто не проживал», — написал он.

Днем ранее, 18 января, Гладков сообщал, что над Красногвардейским районом Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

По решению властей на территории региона из-за регулярных обстрелов действует «желтый» уровень террористической опасности. 17 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды за день обстреляли регион.