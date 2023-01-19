Цена одного из самых дорогих препаратов от ВИЧ резко снизилась

РБК: цена одного из самых дорогих препаратов от ВИЧ «Ролнавир» упала до 2,8 тысячи рублей

Упаковка дженерика ралтегравира, одного из самых востребованных и дорогих препаратов от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, резко снизилась. О падении стоимости сообщает РБК.

Упаковка препарата обошлась московскому тендерному департаменту в 2,8 тысячи рублей, при этом зарегистрированная максимальная цена оригинального препарата «Исентресс» от интернациональной компании MSD составила 17,2 тысячи рублей за упаковку с 60 таблетками по 400 миллиграммов. Кроме того, средняя закупочная цена за нее по итогам прошлого года составила 9,7 тысячи рублей.

Тендер на 4,9 тысячи упаковок выиграл дистрибьютор «Биопрепарат», который снизил максимальную объявленную цену контракта в пять раз — с 70,7 миллиона до 14,1 миллиона рублей. Заявку закроют препаратом-дженериком «Ролнавир» российской компании «Промомед».

В октябре прошлого года россияне пожаловались на дефицит препаратов для лечения вируса иммунодефицита человека. Долутегравира — лекарственный препарат для лечения ВИЧ — производят в Великобритании, однако из-за санкций количество препарата в России сократилось.