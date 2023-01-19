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04:30, 19 января 2023Наука и техника

Прокрастинация оказалась вредной для здоровья студентов

JAMA Network Open: прокрастинация связана с ухудшением физического и психического здоровья

Фото: Shutterstock

Прокрастинация вредна для здоровья студентов и может приводить к неблагоприятным последствиям для психического и физического здоровья. К такому выводу пришли шведские ученые Каролинского института, Упсальского университета и Университета София-Хэммет, которые опубликовали результаты научной работы в журнале JAMA Network Open.

Когортное исследование, в котором приняли участие 3525 студентов, было проведено с 19 августа 2019 года по 15 декабря 2021 года. Добровольцы определяли собственный уровень прокрастинации по пяти пунктам, оценивая каждый пункт по пятибалльной шкале, что в сумме дает общую оценку от 5 до 25.

Через девять месяцев наблюдения были определены 16 различных исходов состояния здоровья, о котором сообщали сами пациенты. К ним относятся проблемы с психическим здоровьем, включая симптомы депрессии, тревоги и стресса; инвалидизирующие боли в шее, в верхней и нижней части спины, в верхних и нижних конечностях; нездоровый образ жизни (плохое качество сна, отсутствие физической активности, употребление табака, каннабиса, алкоголя и пропуск завтрака); психосоциальные факторы здоровья (одиночество и экономические трудности) и общее состояние здоровья.

Средний показатель прокрастинации составил 12,9, а увеличение на один балл было связано с более высокими средними уровнями депрессии, тревоги и стресса. При этом риск инвалидизирующих болей в верхних конечностях повышается в 1,27 раза, плохого качества сна — в 1,09 раза, отсутствия физической активности и одиночества — в 1,07 раза, а экономические трудности — в 1,15 раза.

По словам авторов, так как прокрастинация распространена среди студентов университетов, эти результаты могут иметь важное значение для лучшего понимания факторов здоровья учащихся.

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Александр Еникеев
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