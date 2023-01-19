В горах Калифорнии пропал британский актер Джулиан Сэндс

Актер из фильма «Поля смерти» Джулиан Сэндс пропал в горах Калифорнии

В горах Южной Калифорнии пропал 65-летний британский актер Джулиан Сэндс, известный по ролям в фильмах «Поля смерти», «Чернокнижник», «Девушка с татуировкой дракона» и «Покидая Лас-Вегас». Об этом сообщает KABC-TV.

По информации издания, артист пропал без вести в пятницу, 13 января, уйдя в поход вместе с другим туристом. Супруга Сэндса заявила о его исчезновении в правоохранительные органы.

Сообщается, что в день инцидента погода в горах была плохой, а воздушные ресурсы для поиска ограничены. В полиции отметили, что в районе исчезновения актера был найден его автомобиль.

11 января стало известно, что в Пензе пропал российский актер и блогер Артем Бординов. Он перестал выходить на связь после ссоры с женой. Спустя четыре дня после пропажи в поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что артист найден живым.

