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16:22, 19 января 2023Бывший СССР

Лавров ответил на вопрос о помиловании осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги

Лавров заявил, что обсудил с МИД Белоруссии передачу осужденной россиянки Сапеги на родину

Фото: Леонид Щеглов / БелТА/ ТАСС

Вопрос о передаче и помиловании осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги и ее возвращении на родину обсуждался, он находится на взаимном контроле у всех уполномоченных ведомств. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«По поводу всех граждан РФ, отбывающих наказание в РБ и всех граждан РБ, отбывающих наказание в РФ. Этот вопрос обсуждался, есть законодательство двух стран, и мы придерживаемся его. [На данный момент] вопрос находится на контроле у всех уполномоченных ведомств», — ответил министр на вопрос о помиловании россиянки. Он добавил, что также обсудил его с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что дипломаты постоянно контактируют с представителями осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги. Она отметила, что вопрос о возвращении Сапеги решается.

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Алевтина Запольская
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