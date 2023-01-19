Bloomberg: российская нефть смешивается в Сингапуре и реэкспортируется по всему миру

Российская нефть смешивается в Сингапуре с сырьем из других источников, а затем реэкспортируется по всему миру. О том, что Россия нашла лазейку для поставок нефти в обход санкций, пишет Bloomberg.

Спрос на резервуары для хранения нефти в Сингапуре стремительно растет. Дешевое российское сырье выгодно смешивать с поставками из других источников, к тому же это помогает скрыть происхождение грузов, отмечает издание. Сингапур не запретил импорт российской нефти или нефтепродуктов, хотя финансовым учреждениям нельзя финансировать или иметь дело с российскими товарами и компаниями.

Данные судоходной компании Vortexa Ltd. показали, что сингапурские терминалы в декабре 2022 года приняли вдвое больше объемов российской нафты и мазута по сравнению с прошлым годом. Сингапур получил 2,6 миллиона баррелей нафты, что почти в 40 раз превышает прошлогодний объем.

По данным издания, смешивать, переупаковывать и реэкспортировать по всему миру российскую нефть также могут Объединенные Арабские Эмираты. По словам Уильяма Тана из сингапурской компании Miyabi Industries, трейдеры и поставщики заняты хранением и смешиванием нефти из-за очень хорошей прибыли (около 20 процентов) от такой деятельности.

5 февраля в силу вступит европейское эмбарго, а также потолок цен на топливо из России — к последнему также присоединились страны G7. По данным высокопоставленного российского источника, власти ожидают, что западные санкции значительно снизят уровень экспорта нефтепродуктов.