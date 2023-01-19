Госдеп прокомментировал слова Медведева о ядерной войне

Госдеп США в ответ на слова Медведева заявил, что в ядерной войне победителей не будет

Заместитель главы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател прокомментировал слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о проигрыше ядерных держав в конфликтах. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Пател, это не первый раз, когда Вашингтон «слышит такие заявления из России». «И, честно говоря, мы считаем, что провокационные заявления относительно ядерного оружия не только опасны, но и безрассудны», — сказал он, отметив, что они повышают риск просчета, и поэтому их следует избегать. «В ядерной войне нельзя победить, ее никогда нельзя начинать», — заключил он.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало в мире войны ядерной. По его словам, это должно быть очевидно «любому человеку, даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова Медведева полностью соответствуют ядерной доктрине страны.