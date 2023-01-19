Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:00, 19 января 2023Мир

Госдеп прокомментировал слова Медведева о ядерной войне

Госдеп США в ответ на слова Медведева заявил, что в ядерной войне победителей не будет

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Заместитель главы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател прокомментировал слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о проигрыше ядерных держав в конфликтах. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Пател, это не первый раз, когда Вашингтон «слышит такие заявления из России». «И, честно говоря, мы считаем, что провокационные заявления относительно ядерного оружия не только опасны, но и безрассудны», — сказал он, отметив, что они повышают риск просчета, и поэтому их следует избегать. «В ядерной войне нельзя победить, ее никогда нельзя начинать», — заключил он.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало в мире войны ядерной. По его словам, это должно быть очевидно «любому человеку, даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова Медведева полностью соответствуют ядерной доктрине страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США не увидели смысла передавать Украине танки Abrams
В Нидерландах заявили о готовности оплатить поставку танков на Украину
Пентагон объяснил необходимость захвата Крыма Украиной
Более миллиона французов вышли на протесты против пенсионной реформы
Спрос на дорогие квартиры в Москве резко сократился
Зеленский раскритиковал Шольца за позицию по поставкам танков
В офисе Зеленского назвали США лучшим другом Украины
Роналду признали лучшим игроком товарищеского матча против ПСЖ
В Польше заявили об усталости Запада от Украины
Суд удовлетворил иск вдовца погибшей в ДТП с участием автомобиля Собчак
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.