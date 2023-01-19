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16:36, 19 января 2023Экономика

Минцифры призвало заменить документы на смартфон

Глава Минцифры Шадаев призвал заменить документы в России смартфоном

Фото: Shutterstock

Глава Минцифры Максут Шадаев призвал к более активному переходу на электронную документацию, считая, что смартфон должен заменить для россиян часть документов, наиболее часто использующихся в быту. Его слова из брифинга о результатах нацпрограммы «Цифровая экономика» приводит РБК.

По словам министра, смартфон должен заменить некоторые документы, которые сейчас люди вынуждены носить дополнительно. Он привел в пример покупку алкоголя или проход в бизнес-центр, при которых, по его мнению, и должен использоваться электронный документ.

«Все в одном устройстве, в одном приложении. Понятно, что мы говорим про какие-то бытовые ситуации, но это как раз наиболее частотные случаи», — пояснил Шадаев.

Ранее стало известно, что Минцифры вместе с представителями IT-рынка разрабатывает законопроект о принудительном лицензировании зарубежного программного обеспечения, авторы которого прекратили присутствие в России.

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Антон Похиляк
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