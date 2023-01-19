Отец российского фигуриста высказался о возможной смене сыном гражданства

Отец российского фигуриста Смолкина заявил, что у его сына нет гражданств других стран

Актер Борис Смолкин, отец российского фигуриста Глеба Смолкина, высказался о возможной смене сыном гражданства. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Чтобы выступать за Грузию, нужно, наверное, как минимум быть гражданином этой страны. Глеб не является ни гражданином Грузии, ни гражданином Израиля. Поэтому отсюда делайте выводы», — заявил Смолкин-старший.

Ранее стало известно, что Смолкин и его соотечественница Диана Дэвис, выступающие в дуэте в танцах на льду, осенью вели переговоры о смене спортивного гражданства на грузинское. Однако переход в другую команду сорвался, потому что стороны не пришли к положительному решению.

16 января сообщалось, что Дэвис и Смолкин могут перейти в сборную Израиля, однако позднее глава Федерации фигурного катания Израиля Борис Хаит опроверг эту информацию.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпиаде в Пекине. В сезоне-2022/2023 спортсмены, живущие в США, отказались от выступления на российских турнирах из-за проблем с документами для выезда из страны.