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09:25, 19 января 2023Спорт

Стало известно о срыве перехода дочери Тутберидзе в сборную Грузии

Российские фигуристы Дэвис и Смолкин вели переговоры о переходе в сборную Грузии

Фото: Ma Ning / Globallookpress.com

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, могли перейти в сборную Грузии. Об этом стало известно РИА Новости от источника, знакомого с ситуацией.

По информации источника, спортсмены вели переговоры о смене спортивного гражданства осенью. Однако переход в новую команду сорвался, потому что стороны не пришли к положительному решению.

16 января сообщалось, что Дэвис, дочь российского тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин могут перейти в сборную Израиля, однако позднее глава Федерации фигурного катания Израиля Борис Хаит опроверг эту информацию.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпиаде в Пекине. В сезоне-2022/2023 спортсмены, живущие в США, отказались от выступления на российских турнирах из-за проблем с документами для выезда из страны.

Дарья Коршунова
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