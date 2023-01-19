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21:55, 19 января 2023Мир

Сербия поможет Украине оборудованием для энергосистемы

Сербия направит Украине гуманитарную помощь в виде оборудования для энергосистемы

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Правительство Сербии приняло решение направить Украине гуманитарную помощь в виде оборудования для энергосистемы страны. Об этом сообщается на сайте сербских властей.

Отмечается, что оборудование для поддержки электроэнергетической системы будет приоритетным видом гуманитарной помощи.

В январе глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Украине не хватает советских трансформаторов, без которых невозможно восстановить энергетическую инфраструктуру страны. По его словам, республике особенно не хватает трансформаторов на 750 киловольт весом до 200 килограммов каждый.

Тогда же депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что менее чем за два месяца на Украину по льготе поставили трансформаторы и другое оборудование для восстановления энергосистемы на сумму 11,3 миллиона долларов.

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Марина Совина
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