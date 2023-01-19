Россияне массово устремились зимой в один регион на поездах

OneTwoTrip: россияне массово устремились зимой на поездах в Москву

Россияне массово устремились в один регион на поездах зимой — представители туриндустрии зафиксировали повышенный спрос на поездки в Москву. Об этом стало известно из исследования сервиса путешествий OneTwoTrip, пишет РИА Новости.

Согласно полученным данным, наибольший интерес в январе (29,7 процента) жители регионов провялили в отношении Москвы. На втором месте по популярности оказался Санкт-Петербург, куда поездки рассматривали 23,5 процента соотечественников. На третьей строчке расположился Сочи: на курортный город приходится 9,3 процента поисковых запросов пользователей.

В топ-10 наиболее востребованных направлений, для попадания в которые отечественные туристы выбирают железнодорожный транспорт, вошли Минеральные Воды, Казань, Екатеринбург, Махачкала, Уфа, Краснодар и Самара.

Ранее в январе самым дешевым горнолыжным курортом России зимой 2022-2023 годов был назван «Губаха» на Урале, где туристы тратят на проживание в среднем 10,3 тысячи рублей за поездку. Также выгодно проводить отпуск в парке отдыха «Хвалынь» в Саратовской области и на алтайском зимнем курорте «Белокуриха», где размещение обойдется путешественникам около 11 тысяч и 12,3 тысячи рублей соответственно.