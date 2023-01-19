Глава МИД России Сергей Лавров призвал коллег из НАТО и ЕС «протрезветь»

Москва сделает все возможное, чтобы коллеги в НАТО и Европейском союза (ЕС) скорее «протрезвели». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

Министр выразил надежду, что западные страны осознают «тупиковость своей политики в Европе». «Надежда есть. Она умирает последней. Но пока мы не видим каких-либо признаков здравомыслия на той стороне баррикад, которые выстроили бывшие западные партнеры (...) Надеюсь, что отрезвление придет. По крайней мере, мы будем делать все, чтобы наши коллеги из НАТО и Евросоюза поскорее протрезвели», — отметил Лавров в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил представителей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в пристрастности и заявил, что Москва проверяет их причастность к силовым акциям Киева в Донбассе. По словам Лаврова, миссия ОБСЕ, которая следила за выполнением Минских договоренностей, работала пристрастно и поддерживала версию событий, выгодную украинскому руководству, утаивая информацию о реальном положении дел.

