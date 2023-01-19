Подрыв трубы весом в несколько тысяч тонн на заводе в Арктике сняли на видео

«Норникель» показал подрыв трубы весом в несколько тысяч тонн на Никелевом заводе

На старейшем в Арктике Никелевом заводе произвели демонтаж двух дымовых труб высотой 150 и 180 метров и суммарным весом в 20 тысяч тонн. Подрыв одной из них компания «Норникель» показала в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

На снятых с высоты кадрах видно, как в основании сооружения взрываются снаряды, после чего многотонная труба обрушивается на территорию предприятия, поднимая облако снега и пыли.

В компании рассказали, что подготовка к демонтажу труб длилась около шести месяцев. Работы проводила подрядная организация. Ее сотрудники перенесли действующие кабельные линии и трубопроводы подальше от района взрыва, после чего пробурили в основаниях сооружений несколько отверстий, чтобы направить обрушение в нужную сторону и заложили снаряды.

Расчисткой обломков на территории завода займется строительная техника. Оставшиеся три трубы демонтируют в течение ближайших двух лет аналогичным способом, заключили в «Норникеле».

Старейший на территории российской Арктики Никелевый завод был остановлен летом 2016 года. Он был введен в строй в 1942 году. Ежегодно предприятие выбрасывало в атмосферу около 380 тысяч тонн диоксида серы. Именно невозможность утилизации вредных веществ на устаревшем оборудовании предприятия послужила причиной для его закрытия.

В феврале 2021 года стало известно, что «Норникель» планирует построить на территории бывшего завода предприятие по производству сжиженного природного газа. В компании рассчитали, что стоимость произведенного топлива будет в 2,5 раза ниже завозного дизеля. Это приведет к снижению трат на перевозку вскрыши и руды.