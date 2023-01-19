Двоих россиян осудят за убийство 50-летнего мужчины ради телефона и денег
Под Иркутском суд рассмотрит дело 19-летнего и 25-летнего местных жителей, зарезавших 50-летнего мужчину. Об этом в четверг, 19 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По данным ведомства, 9 мая 2022 года в лесу рядом с гостиницей «Теремок» в поселке Чунский нашли тело потерпевшего. Вскоре полицейские задержали молодых людей. Юноши пошли на преступление из корыстных побуждений. Они нанесли несколько ударов ножом погибшему, а затем забрали у жертвы телефон и деньги.
Отмечается, что один из обвиняемых был трижды судим. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «з» части 2 статьи 105 («Убийство») и частям 2,4 статьи 162 («Разбой») УК РФ.
Ранее стало известно, что двое екатеринбуржцев предстанут перед судом по делу об убийстве и расчленении приятеля.