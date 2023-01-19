Обнаружена способность УФ-ламп для сушки ногтей разрушать ДНК

Nature: УФ-лампы для сушки гель-лака вызвали повреждения ДНК и гибель клеток

Исследовательская команда из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружила способность УФ-ламп для сушки лака для ногтей разрушать ДНК и вызывать гибель клеток. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Ультрафиолетовые устройства, которые часто используются мастерами маникюра для сушки покрытия, обладают определенным спектром излучения (340-395 нанометров) для отверждения химических веществ, используемых в гелевом маникюре. В соляриях применяется другой спектр ультрафиолетового излучения (280-400 нанометров), который, как уже доказано, является достаточно вредным для организма.

Авторы рассмотрели три типа клеток — кератиноциты кожи взрослого человека, фибробласты крайней плоти человека и эмбриональные фибробласты мыши, которые изучались в чашках Петри. Оказалось, что за один 20-минутный сеанс УФ-излучения от сушильных ламп происходила гибель от 20 до 30 процентов клеток, а три таких сеанса подряд вызывали от 65 до 70 процентов омертвления клеток.

Кроме того, ультрафиолетовое излучение привело к повреждению митохондрий и ДНК в оставшихся клетках, а также к мутациям, которые можно наблюдать при раке кожи. Специалисты подчеркивают, что даже с течением времени некоторые повреждения ДНК не восстанавливались.

В дальнейшем планируется провести дополнительные долгосрочные наблюдения для подтверждения окончательных связей маникюра гель-лаком с меланомой. Отмечается, что после завершения всех исследований потребуется не менее десяти лет, чтобы затем проинформировать широкую общественность.