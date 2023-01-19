UniCredit спрогнозировал рост экономики Европы

UniCredit заявил, что экономика Европы сможет избежать рецессии в 2023 году

В 2023 году экономика Европы сможеть избежать рецессии и, вероятно, незначительно вырасти, ожидает банк UniCredit. Прогнозы организации на форуме в Давосе представил главный исполнительный директор банка Андреа Орсел, пишет Bloomberg.

ВВП региона может увеличиться, несмотря на сохраняющиеся риски, включая обострение конфликта на Украине, подчеркнул он. Улучшение экономической ситуации в Европе непосредственно отразится на деятельности банка — так, UniCredit потенциально может выплатить инвесторам более высокие дивиденды за 2022 год, чем годом ранее.

Позитивную динамику видят многие мировые финансовые организации — например, отсутствие рецессии в еврозоне прогнозировали ранее экономисты Goldman Sachs. По их оценкам, ВВП вырастет на 0,6 процента в этом году, в то время как предыдущий прогноз предусматривал падение на 0,1 процента. Экономисты также считают, что инфляция снизится быстрее, чем предполагалось, примерно до 3,25 процента к концу 2023 года.

В частности, крупнейшая экономика региона — Германия — не столкнется с рецессией благодаря новым поставкам газа за счет увеличения пропускной способности новых терминалов сжиженного природного газа на побережьях Балтийского и Северного морей.

При этом влияние санкций Евросоюза против России на экономику самой Европы пока остается незначительным и ограничено несколькими секторами, говорилось в декабрьском исследовании Еврокомиссии.