Экспорт российского газа в Европу резко снизился

«Газпром»: 19 января объем поставок в Европу через Украину упал на 23 процента

Подтвержденный Украиной объем поставок российского газа в Европу по ее территории на 19 января резко снизился на 23 процента и составил 25,1 миллиона кубометров, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании Сергея Куприянова.

18 января экспорт по этому маршруту составил 32,6 миллиона кубометров. Куприянов сообщил, что подача газа ведется через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявка через ГИС «Сохрановка», которую не контролирует украинская сторона, отклонена.

С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, прокачка газа из России через газотранспортную систему Украины в Европу сохранялись на уровне 40-43 миллиона кубометров в сутки. Однако в январе ЕС начал снижать закупки. 4 января объем поставок упал ниже 38 миллионов кубометров, 6 января — до 35,5 миллиона кубометров, а теперь сократился еще на 10 миллионов кубометров.

В «Газпроме» не комментировали причину снижения экспорта, однако источники Reuters ранее утверждали, что причиной падения прокачки стало отсутствие заявок из Европы. По их словам, высокий уровень заполненности газовых хранилищ, высокие температуры в Европе, снижающие потребление, создают угрозу переполнения системы хранения.