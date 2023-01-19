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17:13, 19 января 2023Забота о себе

Названы способы продолжить худеть при резкой остановке снижения веса

Исследователь проблемы ожирения Фуллер: продолжить худеть можно с помощью подсчета калорий

Фото: Shutterstock

Исследователь проблемы ожирения Ник Фуллер назвал пять способов продолжить сбрасывать вес в том случае, когда похудение зашло в тупик и стрелка на весах перестала двигаться вниз. Его советы приводит ScienceAlert.

По словам специалиста, в процессе похудения людям сложнее всего избавиться от последних нескольких килограммов. Это называется эффектом плато — временной остановкой снижения веса. Эффект наступает между тремя и шестью месяцами похудения. По словам Фуллера, это может означать, что ранее успешный подход к сбросу веса нуждается в корректировке.

Желающим продолжить сбрасывать вес специалист посоветовал следить за размерами порций еды. Фуллер отметил, что утром организм сжигает калории в два раза эффективнее, чем вечером. «Вместо того чтобы сокращать время приема пищи, стоит плотно позавтракать и уменьшить порцию еды вечером», — утверждает он.

Второе, что порекомендовал Фуллер, — пересмотреть свою цель по снижению веса. Если человек регулярно занимался спортом, он, скорее всего, набрал мышечную массу или улучшил соотношение мышц и жира, что увеличило вес, так как мышцы тяжелее жира. «Поэтому возьмите сантиметр, проверьте, как сидит на вас одежда, и подумайте о своем самочувствии, чтобы убедиться, действительно ли вам нужно сбросить эти последние несколько килограммов», — сказал эксперт.

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Фуллер добавил, что, если в процессе похудения полагаться только на диету, то вместе с жиром может уменьшиться и объем мышц. Это замедляет метаболизм и усложняет задачу удержания веса в долгосрочной перспективе. Любая физическая активность будет способствовать сохранению мышечной массы, но важно включить в свой еженедельный режим тренировок несколько дней силовых упражнений, подчеркнул он.

По словам эксперта, стоит также пересмотреть свой рацион. При снижении веса на 10 процентов необходимо начать употреблять на 10 процентов меньше калорий, чтобы поддерживать новую массу тела. «Но вы не должны ограничивать себя или голодать. Наоборот, необходимо сосредоточиться на употреблении продуктов, богатых питательными веществами, и ограничить количество нездоровых перекусов и вредной еды до одного раза в неделю», — рассказал Фуллер.

Пятый, но не менее важный способ для похудения при наступлении эффекта плато, — понизить уровень стресса. «Стресс препятствует снижению веса. Он повышает выработку кортизола в организме, способствует отложению жира и вызывая тягу к нездоровой пище», — заявляет специалист. Фуллер добавил, что лучшим способом борьбы со стрессом являются физические упражнения.

Ранее диетолог Софи Бертран назвала мешающие похудеть неочевидные ошибки в питании. По словам специалиста, некоторые из полезных продуктов могут быть скрытыми источниками жира.

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Алиса Удовик
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