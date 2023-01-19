Xiaomi протестировала свой электрокар при экстремальной температуре

Sohu: Xiaomi протестировала свой первый электрокар в условиях холода

Первый электромобиль Xiaomi заметили во время испытаний в условиях экстремально низких температур. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Две машины — предположительно, Xiaomi Modena — увидели на полигоне в районе Внутренней Монголии, расположенной на севере КНР. В этом регионе наблюдаются самые низкие температуры в Китае, поэтому многие автопроизводители испытывают здесь свои машины.

Источник медиа заметил два автомобиля, закрытых маскировочным камуфляжем. Считается, что таким образом корпорация надеется скрыть внешний вид авто. В ходе тестирования также был замечен глава Xiaomi Лэй Цзюнь, который, по словам источника, «проявил энтузиазм» во время испытаний. Вероятно, на территории Внутренней Монголии корпорация испытывала автономность батареи электрокара в условиях холода.

Судя по фотографиям, электромобиль Xiaomi Modena представляет собой седан с кузовом аэродинамической формы. По отчету инсайдеров, первая машина китайской компании будет базироваться на аккумуляторе BYD LFP, более продвинутая версия получит батарею CATL Qilin. Стоимость Xiaomi Modena составит порядка 38 тысяч долларов, или около 2,6 миллиона рублей.

В июле 2022 года на дорогах общего пользования Китая был замечен беспилотный автомобиль Xiaomi, который тестировала корпорация. Авто выделялось на фоне остальных автомобилей системой датчиков и лидаров, расположенных на крыше.