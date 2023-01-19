Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:19, 19 января 2023Мир

Глава Европарламента Метсола задекларировала подарки и совершила «прорыв»

Глава Европарламента Метсола с опозданием задекларировала 142 подарка и совершила «прорыв»

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Европейского парламента (ЕП), депутат Евросоюза (ЕС) от Мальты Роберта Метсола забыла рассказать о подарках и с опозданием задекларировала более 140 ценных вещей, которые включают золотые изделия, дорогое шампанское и шоколад. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что, хотя политик пропустила последний срок внесения подарков в отчет для депутатов Европарламента, она совершила прорыв, нарушив годы секретности. Команда Метсолы утверждает, что предыдущие главы Европарламента так и не дошли до публичного раскрытия сотен подарков, полученных ими от иностранных высокопоставленных лиц.

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола запустила процедуру лишения иммунитета двух депутатов. В пресс-релизе не уточняются имена депутатов, которых могут лишить иммунитета по обвинениям в коррупции со стороны правоохранительных органов Бельгии. По предположению журналистов, речь идет о лицах, замешанных в коррупционном скандале вокруг чемпионата мира в Катаре 2022 года.

9 декабря 2022-го замглавы Европарламента от Греции Еву Кайли задержали по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Также прокуратура Бельгии сообщила о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Евросоюз приготовился к полному избавлению от российских энергоресурсов
Александр Васильев оценил наряд Агаты Муцениеце фразой «старушка у подъезда»
Москвичка пожаловались на массовое нашествие крыс в квартирах многоэтажки
Внешний долг России за год снизился на 100 миллиардов долларов
Лавров ответил на вопрос о помиловании осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги
Пытавшегося вывезти порох на Украину россиянина приговорили к 4,5 года колонии
Наркоторговцы угнали самолет, забыли про топливо и погибли
ВСУ четвертый раз за сутки обстреляли граничащий с Украиной российский регион
Создан крупнейший каталог Млечного Пути с тремя миллиардами объектов
В аэропорту Лондона у страдающей от аллергии пенсионерки отобрали лекарства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.