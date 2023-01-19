Глава Европарламента Метсола задекларировала подарки и совершила «прорыв»

Глава Европарламента Метсола с опозданием задекларировала 142 подарка и совершила «прорыв»

Глава Европейского парламента (ЕП), депутат Евросоюза (ЕС) от Мальты Роберта Метсола забыла рассказать о подарках и с опозданием задекларировала более 140 ценных вещей, которые включают золотые изделия, дорогое шампанское и шоколад. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что, хотя политик пропустила последний срок внесения подарков в отчет для депутатов Европарламента, она совершила прорыв, нарушив годы секретности. Команда Метсолы утверждает, что предыдущие главы Европарламента так и не дошли до публичного раскрытия сотен подарков, полученных ими от иностранных высокопоставленных лиц.

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола запустила процедуру лишения иммунитета двух депутатов. В пресс-релизе не уточняются имена депутатов, которых могут лишить иммунитета по обвинениям в коррупции со стороны правоохранительных органов Бельгии. По предположению журналистов, речь идет о лицах, замешанных в коррупционном скандале вокруг чемпионата мира в Катаре 2022 года.

9 декабря 2022-го замглавы Европарламента от Греции Еву Кайли задержали по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Также прокуратура Бельгии сообщила о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека.