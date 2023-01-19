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18:58, 19 января 2023Бывший СССР

Захарова сравнила украинские власти с ИГИЛ

Захарова сравнила украинские власти с ИГИЛ из-за убийства переговорщика Киреева

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила украинские власти с ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) из-за убийства члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева. Соответствующая запись появилась в ее Telegram-канале.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что убийство Киреева стало следствием неразберихи в первые дни начала конфликта в стране. Он также подтвердил, что погибший не был российским агентом.

«Запрещенный ИГИЛ — это наивные дети по сравнению с киевским режимом», — написала Захарова, комментируя заявление Подоляка.

О гибели Киреева стало известно 5 марта 2022 года. Предположительно, его заподозрили в государственной измене и убили, так как он оказывал сопротивление при задержании.

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Алевтина Запольская
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