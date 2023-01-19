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00:14, 20 января 2023Россия

Захарова прокомментировала заявление Керри о спасении планеты США

Захарова заявила, что в США распространен «вирус исключительности»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание специального представителя президента США по вопросам климата Джона Керри, отметившего, что Штаты спасают планету. Своим мнением она поделилась в личном Telegram-канале.

Дипломат привела цитату из выступления Керри на Всемирном экономическом форуме в Давосе, во время которого он поразмышлял о спасении планеты. «Это настолько... словно космос, думать о "спасении планеты". Если вы скажете это большинству людей, большинство людей решат, что вы просто сумасшедший, обнимающий дерево, леволиберал, понимаете, благодетель или кто-то иной и здесь нет никакой связи. Но в действительности мы — именно эти люди», — подчеркнул Керри.

В ответ на это Захарова заявила о появлении нового заболевания. «Зафиксировано новое заболевание — вирус исключительности. Распространен в США. Передается так же, как обезьянья оспа», — написала она.

Ранее Захарова сравнила украинские власти с ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). Таким образом она отреагировала на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, высказавшегося об убийстве члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева.

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Варвара Кузьмина
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