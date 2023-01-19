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23:36, 19 января 2023Мир

Зеленский раскритиковал Шольца за позицию по поставкам танков

Зеленский раскритиковал Шольца за сдержанную позицию по поставкам танков Leopard 2
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за сдержанную позицию по поставкам танков Leopard 2 в интервью телеканалу ARD.

«Так нельзя делать — говорить, что я сделаю столько же, сколько и ты, если что-то сделает Америка, то сделаю и я», — сказал Зеленский. Кроме того, он подверг критике и слова Шольца о том, что в поставках танков Германия будет действовать, согласовывая шаги с Вашингтоном и НАТО. «Если по этому вопросу нет политической воли, то не нужно искать отговорок. Нужно сказать нет, а не говорить, что кто-то еще не готов», — подчеркнул он.

В то же время украинский лидер поблагодарил немецкого канцлера за уже предоставленную помощь. «Хочу, чтобы все услышали — мы благодарны Германии», — отметил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал западные страны за нерешительность в вопросе поставок Киеву танков во время выступления на международном экономическом форуме в Давосе. Он заявил, что существуют моменты, когда не нужно сомневаться в своих действиях.

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Марина Совина
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