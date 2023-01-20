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18:25, 20 января 2023Ценности

Назван модный у знаменитостей цвет в 2023 году

People: пастельный розовый стал модным цветом у знаменитостей в 2023 году

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Журналисты People назвали цвет, который стал актуальным у знаменитостей в начале 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте портала.

По мнению авторов, в текущем сезоне на замену модному последние несколько месяцев цвету фуксии пришли пастельные оттенки розового. В частности, в нарядах упомянутого цвета появлялись на публике такие именитые личности, как актрисы Ребел Уилсон, Риз Уизерспун и Ева Лонгория, а также певица Дженнифер Лопес и другие инфлюэнсеры.

Например, Лопес посетила премьеру фильма «Моя пиратская свадьба», в котором она сыграла одну из главных ролей, в розовом платье длины макси бренда Magda Butrym с аппликацией в виде цветка на шее в сочетании с туфлями на каблуках. Отмечается, что стоимость упомянутого предмета гардероба составляет 1695 долларов.

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Известно, что наряды данного цвета появились в ассортименте различных марок, в том числе Anrabess, Romwe, Saodimallsu, а также Lyaner, Xírena, Halogen, Merokeety и других ретейлеров.

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Майя Пономаренко
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