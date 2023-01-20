Украина получила американские вооружения с израильских складов

Anadolu: США отправили хранящееся в Израиле вооружение и оборудование на Украину

Украина получила хранящееся на израильских складах американское вооружение и оборудование еще несколько недель назад по запросу США. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники в Израиле.

«Американское оборудование, которое хранилось в Израиле, было передано Вооруженным силам США по их запросу (а далее передано Украине) несколько недель назад», — говорится в сообщении. Источник не уточнил номенклатуру и количество отправленных вооружений и оборудования военного назначения.

Ранее New York Times со ссылкой на американских и израильских чиновников уличили Пентагон в отправке на Украину американских боеприпасов из «малоизвестного запаса», находящегося на складах в Израиле. В материале уточняется, что склады были созданы еще в 1970-е годы после арабо-израильского конфликта, «когда США перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов Израиля».