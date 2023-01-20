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10:10, 20 января 2023Наука и техника

У вакцин AstraZeneca обнаружили неожиданный полезный эффект для здоровья

JCI: вакцины AstraZeneca способны снижать смертность по любым причинам

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Новое исследование, опубликованное в Journal of Clinical Investigation (JCI), показало, что вакцины AstraZeneca обладают неожиданным полезным эффектом для здоровья. Оказалось, что помимо защиты от коронавируса они способны лучше снижать смертность по любым причинам по сравнению с другими мРНК-прививками.

Обзор испытаний вакцины выявил, что этот препарат может вызывать неспецифическое защитное действие после введения первой дозы. Однако объяснить точный механизм, лежащий в основе этого наблюдения, пока не удалось. Ученые обозначили явление как «тренированный иммунитет».

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AstraZeneca показывает усиление врожденного иммунитета в ответ на бактериальные инфекции (по сравнению с естественными реакциями, которые наблюдались у того же человека до вакцинации) с усиленной выработкой цитокинов и хемокинов, которые отвечают за иммунную реакцию для уничтожения бактерий и клеток, инфицированных вирусами. Выраженных защитный эффект сохранялся у пациентов вплоть до трех месяцев.

Авторы отмечают, что нецелевое использование этого препарата может способствовать общему здоровью и укреплению иммунной системы, снижая частоту инфекций, а также зависимость человечества от антибиотиков. Вместе с тем полученные данные помогут понять более широкие последствия вакцинации, а также способствовать разработке новых прививок от появляющихся заболеваний на базе существующих платформ.

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Елена Апазиди
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