Рост цен в Японии побил рекорд прошлого века

Годовая инфляция в Японии достигла максимальных с декабря 1981 года 4%

По итогам декабря 2022 года рост цен в Японии достиг максимальной отметки с 1981 года в 4 процента по сравнению с 3,7 процента в ноябре. Об этом свидетельствуют статистические данные министерства по административным делам и коммуникациям страны.

Главным драйвером роста цен в декабре стало удорожание энергоносителей, стоимость которых поднялась за месяц на 15,2 процента. В частности, на 21,3 процента выросли цены на электричество и на 23,3 процента — на газ. Без учета цен на топливо инфляция также побила рекорд, составив 3 процента. Продукты питания в Японии в декабре подорожали на 7 процентов, одежда — на 2,9 процента. Также поднялась стоимость транспортных и телекоммуникационных услуг — на 2,1 процента.

Уровень роста цен в стране подсчитывается на основе данных по стоимости энергоносителей, однако не учитывает цены на скоропортящиеся продукты, поскольку они подвержены слишком сильным колебаниям. Годовая инфляция продолжила ускоряться девятый месяц подряд, превышая установленный Банком Японии целевой уровень в два раза.

Темпы роста цен в стране увеличиваются на фоне ослабления иены и подорожания импортных товаров, пишет газета Financial Times. После публикации отчетности национальная валюта обесценилась примерно на 0,4 процента по отношению к доллару.

Между тем инфляция в ряде развитых стран замедляется, однако по-прежнему остается на высоком уровне. Например, по итогам декабря 2022 года рост цен в зоне евро замедлился с 10,1 процента в ноябре до 9,2 процента — минимума за четыре месяца. Параллельно в США инфляция в декабре снизилась до 6,5 процента, что стало минимальным значением с октября 2021 года.

Тем временем в России годовая инфляция по итогам 2022 года составила 11,9 процента, что оказалось ниже уровней, прогнозируемых властями, заявил накануне президент Владимир Путин. По оценкам ЦБ, с учетом нынешней денежно-кредитной политики, в 2023-м годовая инфляция составит 5-7 процентов и вернется к 4 процентам уже в следующем году. При этом в Кремле говорят об опасности слишком низкой инфляции, поскольку слишком быстрая остановка роста цен может вызвать сбои в экономике.