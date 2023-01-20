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20:18, 20 января 2023Забота о себе

Звезда «Американской семейки» рассказала о жизни с психическим заболеванием

Актриса Джули Боуэн вспомнила, как папарацци снимали ее располневшую после родов фигуру

Фото: Billy Bennight / AdMedia / Globallookpress.com

52-летняя американская актриса, двукратная обладательница премии «Эмми» за роль в сериале «Американская семейка» Джули Боуэн вспомнила, как папарацци снимали ее после родов, когда она располнела. О жизни с расстройством пищевого поведения (РПП) и бодишейминге она рассказала в передаче The Tamron Hall Show, которую цитирует People.

По словам Боуэн, в подростковом возрасте она страдала от психического заболевания — расстройства пищевого поведения — и пыталась голодать. «Я думала полные ягодицы и жир над линией джинсов — это все признаки того, что ты не можешь контролировать себя. Что перебираешь, что быть хорошей — это держать себя в рамках в прямом и переносном смысле. Сдерживаться», — призналась звезда. «Когда голодаешь, никаких чувств не остается. Это удивительно. Тело говорит, что у него на это времени нет», — вспомнила она, выразив сожаление, что в ее юности такие темы не обсуждали.

Боуэн воспитывает троих несовершеннолетних сыновей, из них двое, близнецы, родились в 2009 году. Тогда, как призналась актриса, она страдала от бодишейминга.

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Актриса привела пример: через девять месяцев после рождения сыновей она отправилась на съемки на Гавайи, где в перерывах между съемками продолжала кормить мальчиков грудью. Однажды ее изменившееся тело стало мишенью для папарацци. «Как-то, пока никого не было рядом, искупалась с мужем в океане в бикини. Когда мы стали возвращаться в номер, за каждым камнем сидели папарацци, и потом было самое ужасное. "Что с ней случилось, это отвратительно!" Люди обводили мои живот и грудь и называли мерзкими», — пожаловалась она. «Я чувствовала себя так, будто что-то сделала неправильно. Кто-то снял меня в самый интимный момент. Но папарацци понятия не имели, что мое тело только что сотворило что-то невероятное», — сказала Боуэн.

Ранее 84-летняя звезда «Барбареллы» и «Молодости» Джейн Фонда рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения. По ее словам, побороть РПП ей помогло желание построить карьеру.

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Александра Лисица
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