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13:12, 20 января 2023Культура

Актер Бутин поделился подробностями травмы позвоночника Ларисы Удовиченко

Актер Андрей Бутин сообщил, что Лариса Удовиченко сломала позвоночник не на гастролях

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский актер и супруг артистки Дарьи Михайличенко, заменившей Ларису Удовиченко в спектакле, Андрей Бутин поделился подробностями травмы позвоночника актрисы. Об этом он сообщил в беседе с «Комсомольской правдой».

Бутин отметил, что актриса сломала позвоночник не на гастролях. «У нее серьезная травма. Но спектакль не отменили. Роль Удовиченко сыграла Дарья Михайличенко. Все были довольны. Даша знает этот спектакль. Легко ввелась в роль. В Новый год очень трудно найти замену артисту», — рассказал актер.

Бутин добавил, что Удовиченко перенесла операцию из-за серьезной травмы и сейчас восстанавливается. «Все документы и справки имеются. Все площадки, где показывали "Новогодний переполох", были предупреждены о замене за две недели до спектакля».

18 января РИА Новости сообщало, что Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника. Артист Эвклид Кюрдзидис рассказал, что актриса еще в декабре отправилась из больницы домой — там она проходит реабилитацию. Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина подтвердила его слова.

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Анастасия Астахова
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