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21:22, 20 января 2023Среда обитания

Раскрыт самый опасный способ приготовления кофе

The Conversation: сваренный обычным способом кофе оказался самым опасным для планеты

Фото: Olesia Basova / Shutterstock

Сваренный в обычной кофеварке молотый кофе оказался самым опасным для планеты. Влияние на окружающую среду домашних методов приготовления популярного напитка раскрыли ученые Университета Квебека в своем исследовании, сообщает The Conversation.

Специалисты изучили весь жизненный цикл чашки кофе, приготовленной несколькими разными способами — с помощью кофеварки, капсульной кофемашины, френч-пресса или растворения. В исследовании учитывались выбросы парниковых газов на всех этапах — от выращивания кофейных бобов на плантации до мытья посуды после употребления напитка.

Вопреки ожиданиям исследователей наиболее вредным для планеты оказался кофе из кофеварки — для приготовления 280 миллилитров напитка таким способом необходимо 25 граммов кофе, что значительно больше, чем для других методов. Так, во френч-пресс понадобится засыпать 17 граммов кофе, в капсулу — 14 граммов, а растворимого — 12 граммов. Кроме того, кофеварка потребляет больше электричества для нагрева воды и поддержания температуры напитка.

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Самым экологичным способом, по словам специалистов, оказался растворимый кофе — это связано с большей энергоэффективностью чайника, меньшим количеством необходимого для одной чашки кофе и отсутствием органических отходов. Однако если учитывать, что большинство людей греет больше воды и насыпает больше кофе, чем достаточно для одного раза, то результаты исследования будут иными, уточнили ученые. В таком случае наименее вредными для окружающей среды станут капсульные кофемашины — в них количество кофе и жидкости рассчитываются оптимально на одну чашку.

Ранее капсулы для кофе назвали самой опасной для планеты упаковкой. По данным британской компании Packaging Online, эта тара не подлежит переработке и после попадания на свалку будет продолжать загрязнять планету в течение 500 лет. Вредными для планеты кофейные капсулы делает их прочность. Обычно они производятся из покрытого пластиком алюминия — это необходимо, чтобы выдерживать высокое давление в кофемашине во время приготовления напитка.

Нина Ташевская
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