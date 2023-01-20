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07:10, 20 января 2023Мир

Экс-разведчица заявила о дефиците вооружения у США из-за Украины

Экс-разведчица Коффлер заявила о дефиците Javelin и Stringer у США из-за поставок Украине

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Соединенные Штаты находятся в состоянии опасного кризиса из-за совершаемых поставок Украине. Об этом заявила офицер американской военной разведки в отставке Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News.

Она пояснила, что США переживают нехватку некоторых оружейных систем. В частности, Коффлер указала на дефицит в запасах противотанкового ракетного комплекса Javelin, переносного зенитно-ракетного комплекса Stringer, а также боеприпасов калибром 155 миллиметров.

Экс-разведчица подчеркнула, что армии США потребуются годы, чтобы восполнить запас вооружений. По ее словам, на то, что восполнить запасы Stinger может уйти до 18 лет, и около восьми лет потребуется для Javelin.

Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker. Также из техники Украина получит 53 бронеавтомобиля с противоминной защитой MRAP, 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV (Humvee), 12 спецмашин для перевозки боеприпасов, 6 командно-штабных автомобилей и 22 тягача для буксировки вооружений. Общая сумма пакета военной помощи США Украине составила 2,5миллиарда долларов.

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Марина Совина
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