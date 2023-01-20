Пригожин рассказал о состоянии раненной в Соледаре российской журналистки

Пригожин сообщил, что жизни военкора Readovka Анастасии Елсуковой ничего не угрожает

Жизни военной корреспондентки российского интернет-издания Readovka Анастасии Елсуковой, раненной в Соледаре, ничего не угрожает. О ее состоянии сообщил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова приводятся в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

«Сегодня в 10 часов 40 минут, находясь внутри здания железнодорожного вокзала [станции] Соль, Анастасия Елсукова вместе с необходимой группой охранения ЧВК "Вагнер" попала под минометный обстрел противника и получила осколочные ранения левого колена. Анастасии была немедленно оказана медицинская помощь. Она была эвакуирована, после чего прооперирована во фронтовом госпитале ЧВК "Вагнер"», — рассказал он.

Елсукова вела себя спокойно, хладнокровно и мужественно, добавил глава ЧВК, сославшись на слова сотрудников группы сопровождения. По словам Пригожина, в настоящий момент жизни журналистки ничего не угрожает.

Ранее в пятницу, 20 января, Readovka сообщила, что Елсукова получила осколочное ранение в ногу при выполнении редакционного задания в Соледаре. Позже стало известно, что у журналистки сильно повреждены колено и бедро. Группа ЧВК «Вагнер» организовала эвакуацию военкора.